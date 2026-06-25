Spectacle ACCORD’EUX Amphithéâtre de verdure Cornimont

Informations pratiques

Cornimont

Spectacle ACCORD’EUX

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Spectacle musical de guitare et de chant. Entrée libre.Tout public

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Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr

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English :

Musical guitar and singing show. Free admission.

L’événement Spectacle ACCORD’EUX Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES