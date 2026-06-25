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Spectacle ACCORD’EUX Amphithéâtre de verdure Cornimont

vendredi 31 juillet 2026 · Amphithéâtre de verdure · Cornimont

Spectacle ACCORD’EUX Amphithéâtre de verdure Cornimont

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Amphithéâtre de verdure
Adresse
9A Rue du Daval
Ville
88310 Cornimont
Département
Vosges
Tarif

Cornimont

Spectacle ACCORD’EUX

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Spectacle musical de guitare et de chant. Entrée libre.Tout public
  .

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13  mairie@cornimont.fr

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English :

Musical guitar and singing show. Free admission.

L’événement Spectacle ACCORD’EUX Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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