AGENDA · Cornimont
Spectacle ACCORD’EUX Amphithéâtre de verdure Cornimont
vendredi 31 juillet 2026 · Amphithéâtre de verdure · Cornimont
Informations pratiques
Cornimont
Spectacle ACCORD’EUX
Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Spectacle musical de guitare et de chant. Entrée libre.Tout public
.
Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr
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English :
Musical guitar and singing show. Free admission.
L’événement Spectacle ACCORD’EUX Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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