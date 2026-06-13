Spectacle L’hirondelle et le cyprès Musée des 1001 Racines Cornimont

Cornimont

Spectacle L’hirondelle et le cyprès

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-04 16:00:00

fin : 2026-08-04 17:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Le musée musarde ! Performance spectacle, avec Pierre (voix) et Jérôme (accompagnement sonore) et Frédérique Rich (dessins aux doigts). Suivez les aventures d’une jeune hirondelle partie des Vosges vers le grand sud et découvrez avec elle la sagesse d’un cyprès millénaire évoquant le Sahara vert et son incroyable faune. Mais après cette longue pause, l’hirondelle aura-t-elle assez de force et de courage pour le vol du retour ?

Dès 3 ans. Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte. Pensez à réserver auprès du musée 1001racines.frTout public

6 .

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Museum Takes Its Time! A performance piece featuring Pierre (vocals), Jérôme (sound design), and Frédérique Rich (finger drawings). Follow the adventures of a young swallow that has left the Vosges for the far south and discover with her the wisdom of a thousand-year-old cypress tree evoking the Green Sahara and its incredible wildlife. But after this long break, will the swallow have enough strength and courage for the return flight?

Ages 3 and up. Children must be accompanied by an adult. Remember to book through the museum: 1001racines.fr

L’événement Spectacle L’hirondelle et le cyprès Cornimont a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES