EffleurEsens Espace culturel et social de la Pranzière Cornimont
EffleurEsens Espace culturel et social de la Pranzière Cornimont mercredi 5 août 2026.
Cornimont
EffleurEsens
Espace culturel et social de la Pranzière 16 Place de la Pranzière Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
EflleurEsens, expérience sensorielle avec Semeur de sons & Sones’sens. Vivez une expérience sensorielle, collective et créative où chacun devient explorateur de paysages sonores aux couleurs des cultures du monde. Entre immersion et participation active, cette installation artistique invite à éveiller les 5 sens pour s’émerveiller, se détendre et se reconnecter à la nature comme à soi-même. Sur réservation auprès du msuée 1001racines.frTout public
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Espace culturel et social de la Pranzière 16 Place de la Pranzière Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15
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English :
EflleurEsens, a sensory experience with Semeur de sons & Sones’sens. Enjoy a sensory, collaborative, and creative experience where everyone becomes an explorer of soundscapes inspired by the cultures of the world. Combining immersion and active participation, this art installation invites you to awaken your five senses to marvel, relax, and reconnect with nature and with yourself. Reservations required through the museum: 1001racines.fr
L’événement EffleurEsens Cornimont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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