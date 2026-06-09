Concert SHAMS Musée des 1001 Racines Cornimont

Cornimont

Concert SHAMS

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le musée musarde ! Concert en duo avec SHAMS, de et avec Stann Duguet & Akram Ben Romdhane. SHAMS est un duo oud et violoncelle né de la rencontre de deux musiciens aux parcours différents, réunis par une même quête faire dialoguer les traditions avec les langages d’aujourd’hui. Inspiré du roman Soufi mon amour d’Elif Shafak, le programme se déploie en quatre chapitres — la terre, l’air, le feu et l’eau — où compositions et espaces d’improvisation se répondent, entre musiques traditionnelles, jazz et écritures contemporaines. Proche de certaines traditions soufies, le duo rend hommage à la rencontre fondatrice entre Shams de Tabriz et Rûmî, source de transformation artistique et spirituelle.Tout public

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Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15

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English :

The museum muses! Duo concert with SHAMS, by and with Stann Duguet & Akram Ben Romdhane. SHAMS is an oud and cello duo born of the meeting of two musicians with different backgrounds, united by the same quest: to bring traditions into dialogue with today’s languages. Inspired by Elif Shafak’s novel Sufi mon amour, the program unfolds in four chapters earth, air, fire and water where compositions and improvisational spaces meet, between traditional music, jazz and contemporary writing. Close to certain Sufi traditions, the duo pays tribute to the founding encounter between Shams of Tabriz and Rûmî, a source of artistic and spiritual transformation.

L’événement Concert SHAMS Cornimont a été mis à jour le 2026-06-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES