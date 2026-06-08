Exploration ludique de la nature Musée des 1001 Racines Cornimont

Cornimont

Exploration ludique de la nature

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le musée musarde ! Avec Pierre-Yves MANSUY dit PYM, accompagnateur en montagne, petits et grands pourront découvrir en marchant et en s’amusant la nature vosgienne. L’occasion pour tous de mener une réflexion participative sur le fonctionnement de la forêt et son avenir. Pour suivre cette animation, petits et grands devront se munir: de chaussures de marche fermées avec une bonne adhérence,- d’un sac à dos,- d’une petite collation, d’une bouteille d’eau (1/2 L/pers.) et selon les conditions climatiques – d’un couvre-chef,- de lunettes de soleil,- d’un vêtement de pluie. En cas de soucis médicaux, prévenir l’encadrant et prendre d’éventuels traitements.Tous les enfants devront être accompagnés d’au moins un adulte. Pensez à réserver auprès du musée 1001racines.frTout public

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Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15

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English :

The museum on the move! With mountain guide Pierre-Yves MANSUY (aka PYM), young and old alike can discover the natural world of the Vosges on foot. It’s an opportunity for everyone to take part in a participatory reflection on how the forest functions and its future. To take part in this activity, young and old alike should be equipped with closed walking shoes with a good grip,- a backpack,- a small snack, a bottle of water (1/2 L/pers.) and, depending on weather conditions:- a hat,- sunglasses,- rain gear. All children must be accompanied by at least one adult. Remember to book with the museum: 1001racines.fr

L’événement Exploration ludique de la nature Cornimont a été mis à jour le 2026-06-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES