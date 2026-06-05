Spectacle Tonnerre de Lune Musée des 1001 Racines Cornimont

Cornimont

Spectacle Tonnerre de Lune

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Dans le cadre du Musée musarde, assistez au Spectacle Conte dessine, Tonnerre de lune avec Pierre (voix) et Frédérique Rich (dessin). Découvrez la création des galaxies et des planètes et la quête d’Arcifère, un enfant, parti à la recherche de la lune disparue ! Pensez à réserver auprès du musée 1001racines.fr. Départ du musée à 16h et début du spectacle à 16h30.Tout public

6 .

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15

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English :

As part of the Musée musarde program, attend the Conte dessine, Tonnerre de lune show with Pierre (voice) and Frédérique Rich (drawing). Discover the creation of galaxies and planets, and Arcifère’s quest to find the missing moon! Remember to book with the museum: 1001racines.fr. Departure from the museum at 4pm, show starts at 4:30pm.

L’événement Spectacle Tonnerre de Lune Cornimont a été mis à jour le 2026-06-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES