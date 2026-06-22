AGENDA · Cornimont
Concert Élise Wachbar en trio Cornimont
vendredi 24 juillet 2026 · Cornimont
Informations pratiques
Cornimont
Concert Élise Wachbar en trio
Place de la Pranzière Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert de guitare, voix et saxophone. Entrée libre, tout public.Tout public
0 .
Place de la Pranzière Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr
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English :
Guitar, voice and saxophone concert. Free admission, all audiences.
L’événement Concert Élise Wachbar en trio Cornimont a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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