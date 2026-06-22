Informations pratiques

Cornimont

Concert Élise Wachbar en trio

Place de la Pranzière Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert de guitare, voix et saxophone. Entrée libre, tout public.Tout public

0 .

Place de la Pranzière Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr

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English :

Guitar, voice and saxophone concert. Free admission, all audiences.

L’événement Concert Élise Wachbar en trio Cornimont a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES