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AGENDA · Cornimont

Concert Élise Wachbar en trio Cornimont

vendredi 24 juillet 2026 · Cornimont

Concert Élise Wachbar en trio Cornimont

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place de la Pranzière
Ville
88310 Cornimont
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Cornimont

Concert Élise Wachbar en trio

Place de la Pranzière Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert de guitare, voix et saxophone. Entrée libre, tout public.Tout public
0  .

Place de la Pranzière Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13  mairie@cornimont.fr

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English :

Guitar, voice and saxophone concert. Free admission, all audiences.

L’événement Concert Élise Wachbar en trio Cornimont a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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