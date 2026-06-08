Sortie sur les crêtes vosgiennes Musée des 1001 Racines Cornimont

Cornimont

Sortie sur les crêtes vosgiennes

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Le musée musarde ! Sortie sur les crêtes vosgiennes. Venez découvrir grâce à PYM, l’histoire des crêtes, leurs trésors (patrimoine, faune et flore). Pour suivre l’animation, petits et grands devront se munir de chaussures de marche fermées avec une bonne adhérence, d’un tour de cou ou écharpe, foulard, d’un sac à dos, d’une petite collation, d’une bouteille d’eau (1/2 L/pers.) et selon les conditions climatiques d’un couvre-chef, de lunettes de soleil, d’un vêtement de pluie.

En cas de soucis médicaux, prévenir l’encadrant et prendre d’éventuels traitements. Pensez à réserver auprès du musée 1001racines.frTout public

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Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15

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English :

The museum muses! Outing to the Vosges ridges. Thanks to PYM, come and discover the history of the crests and their treasures (heritage, fauna and flora). To follow the activity, young and old alike should bring: closed walking shoes with a good grip, a choker or scarf, a backpack, a small snack, a bottle of water (1/2 L/pers.) and, depending on weather conditions: headgear, sunglasses, rain gear.

If you have any medical concerns, please inform your supervisor and take any necessary medication. Don’t forget to book with the museum: 1001racines.fr

L’événement Sortie sur les crêtes vosgiennes Cornimont a été mis à jour le 2026-06-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES