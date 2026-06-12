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Amour & Renaissance Duo épinettes et chant Musée des 1001 Racines Cornimont

Amour & Renaissance Duo épinettes et chant Musée des 1001 Racines Cornimont

Amour & Renaissance Duo épinettes et chant Musée des 1001 Racines Cornimont jeudi 13 août 2026.

Lieu : Musée des 1001 Racines

Adresse : 23 route de Lansauchamp

Ville : 88310 Cornimont

Département : Vosges

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Cornimont

Amour & Renaissance Duo épinettes et chant

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Pour clore en beauté la 7ème édition du Musée musarde, un voyage musical entre Renaissance et répertoires traditionnels français et vosgien vous est proposé par Christophe Toussaint, épinettes et Anne-Charlotte Beligné, mezzo soprano. Ambiance garantie et de belles surprises au rendez-vous !Tout public
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Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15 

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English :

To bring the 7th edition of the Musée Musarde to a spectacular close, Christophe Toussaint, on the spinet, and Anne-Charlotte Beligné, mezzo-soprano. A great atmosphere is guaranteed, and wonderful surprises await!

L’événement Amour & Renaissance Duo épinettes et chant Cornimont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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