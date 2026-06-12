Amour & Renaissance Duo épinettes et chant Musée des 1001 Racines Cornimont
Amour & Renaissance Duo épinettes et chant Musée des 1001 Racines Cornimont jeudi 13 août 2026.
Cornimont
Amour & Renaissance Duo épinettes et chant
Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Pour clore en beauté la 7ème édition du Musée musarde, un voyage musical entre Renaissance et répertoires traditionnels français et vosgien vous est proposé par Christophe Toussaint, épinettes et Anne-Charlotte Beligné, mezzo soprano. Ambiance garantie et de belles surprises au rendez-vous !Tout public
0 .
Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To bring the 7th edition of the Musée Musarde to a spectacular close, Christophe Toussaint, on the spinet, and Anne-Charlotte Beligné, mezzo-soprano. A great atmosphere is guaranteed, and wonderful surprises await!
L’événement Amour & Renaissance Duo épinettes et chant Cornimont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
À voir aussi à Cornimont (Vosges)
- Concert Luc Arbogast Le Chant des Pierres Chapelle de Travexin Cornimont 27 juin 2026
- Vide grenier Association Miss en BMX Piste BMX Cornimont 28 juin 2026
- 10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Musée des 1001 Racines Cornimont 7 juillet 2026
- Spectacle Tonnerre de Lune Musée des 1001 Racines Cornimont 21 juillet 2026
- Concert Déployer la nuit Chapelle de Travexin Cornimont 22 juillet 2026