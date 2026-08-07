Les veillées interculturelles Chapelle de Travexin Cornimont

Informations pratiques

Cornimont

Les veillées interculturelles

Chapelle de Travexin 4 Route de Ventron Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Jeudi 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21 2026-08-27 2026-09-06 2026-10-03

Cet été, la Chapelle de Travexin devient un lieu de rencontre entre les cultures, les voix et les imaginaires du monde. Les Veillées Interculturelles sont des soirées de chants, de récits, de partage et de présence, portées par des artistes internationaux invités par la troupe IPAC. Dans l’atmosphère singulière de la chapelle, le public est invité à vivre une expérience sensible et conviviale. Plus qu’un spectacle, chaque veillée est un moment suspendu où artistes, habitants et voyageurs se rencontrent. Vendredi 14 août Veillée Arménienne avec Aram et Virginia KEROPVYAN. Vendredi 21 août Veillée Ukrainienne avec Ulyana HORBACHEVSKA et Sofia LESHYSHAK. Jeudi 27 août Veillée Géorgienne avec Aleksandra KOTECKA et Tomasz WIERZBOWSKI. Dimanche 6 septembre Veillée du Monde par le quatuor Balkanes et la Troupe IPAC. Samedi 3 octobre Veillée Corse avec Tempvs Fvgit. Réservations obligatoires via WEEZEVENT. Toutes les informations sur le site internet de la troupe, par téléphone ou par mail.Tout public

15 .

Chapelle de Travexin 4 Route de Ventron Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 73 45 87 62 billetteripac@gmail.com

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English :

This summer, the Travexin Chapel becomes a meeting place for the world’s cultures, voices, and imaginations. The Intercultural Evenings are evenings of song, storytelling, sharing, and togetherness, brought to life by international artists invited by the IPAC troupe. In the chapel’s unique atmosphere, the audience is invited to enjoy a sensory and convivial experience. More than just a performance, each evening is a moment suspended in time where artists, locals, and travelers come together. Friday, August 14: Armenian Evening with Aram and Virginia KEROPVYAN. Friday, August 21: Ukrainian Evening with Ulyana HORBACHEVSKA and Sofia LESHYSHAK. Thursday, August 27: Georgian Evening with Aleksandra KOTECKA and Tomasz WIERZBOWSKI. Sunday, September 6: World Evening featuring the Balkanes Quartet and the IPAC Troupe. Saturday, October 3: Corsican Vigil with Tempvs Fvgit. Reservations required via WEEZEVENT. All information is available on the troupe’s website, by phone, or by email.

L’événement Les veillées interculturelles Cornimont a été mis à jour le 2026-08-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES