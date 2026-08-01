Conférence perchée Musée des 1001 Racines Cornimont

Informations pratiques

Cornimont

Conférence perchée

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 15:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le musée musarde ! Conférences perchée de Rémi CARITEY, cueilleur de graines d’arbres. Venez vivre une expérience aussi originale que poétique une conférence perchée. Installés au pied d’un magnifique sapin, vous découvrirez les secrets de la nature, ses richesses mais aussi sa fragilité, à travers un récit sensible et inspirant.Tous les enfants devront être accompagnés d’au moins un adulte. Pour suivre l’animation, petits et grands devront se munir de chaussures de marche fermées avec une bonne adhérence, d’un sac à dos, d’une petite collation, d’une bouteille d’eau (1/2 L/pers.) et selon les conditions climatiques d’un couvre-chef, de lunettes de soleil, d’un vêtement de pluie. En cas de soucis médicaux, prévenir l’encadrant et prendre d’éventuels traitements. Pensez à réserver auprès du musée 1001racines.frTout public

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Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15

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English :

The museum muses! Perched lectures by Rémi CARITEY, tree seed gatherer. Come and enjoy an experience as original as it is poetic: a perched lecture. Settled at the foot of a magnificent fir tree, you’ll discover the secrets of nature, its riches but also its fragility, through a sensitive and inspiring narrative. All children must be accompanied by at least one adult. To follow the activity, young and old alike should bring: closed walking shoes with a good grip, a backpack, a small snack, a bottle of water (1/2 L/person) and, depending on weather conditions: a hat, sunglasses, rain gear. If you have any medical concerns, please inform your supervisor and take any necessary medication. Don’t forget to book with the museum: 1001racines.fr

L’événement Conférence perchée Cornimont a été mis à jour le 2026-07-29 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES