Spectacle VIZ DUO Amphithéâtre de Verdure de Cornimont Cornimont
Spectacle VIZ DUO Amphithéâtre de Verdure de Cornimont Cornimont vendredi 14 août 2026.
Cornimont
Spectacle VIZ DUO
Amphithéâtre de Verdure de Cornimont 9A Rue du Daval Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Spectacle par la Compagnie Le Vent en Poupe . Entrée libre.Tout public
0 .
Amphithéâtre de Verdure de Cornimont 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr
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English :
Show by Compagnie Le Vent en Poupe . Free admission.
L’événement Spectacle VIZ DUO Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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