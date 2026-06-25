Spectacle VIZ DUO Amphithéâtre de Verdure de Cornimont Cornimont vendredi 14 août 2026.

Cornimont

Spectacle VIZ DUO

Amphithéâtre de Verdure de Cornimont 9A Rue du Daval Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Spectacle par la Compagnie Le Vent en Poupe . Entrée libre.Tout public

0 .

Amphithéâtre de Verdure de Cornimont 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr

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English :

Show by Compagnie Le Vent en Poupe . Free admission.

L’événement Spectacle VIZ DUO Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES