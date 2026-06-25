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Spectacle VIZ DUO Amphithéâtre de Verdure de Cornimont Cornimont

Spectacle VIZ DUO Amphithéâtre de Verdure de Cornimont Cornimont

Spectacle VIZ DUO Amphithéâtre de Verdure de Cornimont Cornimont vendredi 14 août 2026.

Lieu
Amphithéâtre de Verdure de Cornimont
Adresse
9A Rue du Daval
Ville
88310 Cornimont
Département
Vosges
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
0 Gratuit

Cornimont

Spectacle VIZ DUO

Amphithéâtre de Verdure de Cornimont 9A Rue du Daval Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Spectacle par la Compagnie Le Vent en Poupe . Entrée libre.Tout public
0  .

Amphithéâtre de Verdure de Cornimont 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13  mairie@cornimont.fr

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English :

Show by Compagnie Le Vent en Poupe . Free admission.

L’événement Spectacle VIZ DUO Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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