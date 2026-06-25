Spectacle Le Perroquet qui en savait trop Salle Jacques Villeret Cornimont

Informations pratiques

Cornimont

Spectacle Le Perroquet qui en savait trop

Salle Jacques Villeret 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Enquête lyrique. Entrée libre.Tout public

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Salle Jacques Villeret 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr

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English :

Lyrical investigation. Free admission.

L’événement Spectacle Le Perroquet qui en savait trop Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES