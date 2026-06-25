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Spectacle Le Perroquet qui en savait trop Salle Jacques Villeret Cornimont

vendredi 21 août 2026 · Salle Jacques Villeret · Cornimont

Spectacle Le Perroquet qui en savait trop Salle Jacques Villeret Cornimont

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Jacques Villeret
Adresse
16 Rue des Grands Meix
Ville
88310 Cornimont
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Cornimont

Spectacle Le Perroquet qui en savait trop

Salle Jacques Villeret 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Enquête lyrique. Entrée libre.Tout public
0  .

Salle Jacques Villeret 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13  mairie@cornimont.fr

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English :

Lyrical investigation. Free admission.

L’événement Spectacle Le Perroquet qui en savait trop Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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