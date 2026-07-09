Marché artisanal Halle festive Ventron
dimanche 2 août 2026 · Halle festive · Ventron
Informations pratiques
Ventron
Marché artisanal
Halle festive 1 Chemin du plain Ventron Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Le premier dimanche d’août a lieu le traditionnel marché artisanal. Au programme De nombreux exposants proposant uniquement du Fait-maison autour du bois, du tissu, de la céramique et de nombreux autres matériaux. Venez aussi découvrir les essis, le rémouleur, le sabotier, les épinettes et la ferme pédagogique présents pour l’occasion. Buvette et restauration ainsi que de nombreuses animations sur place.Tout public
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Halle festive 1 Chemin du plain Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 07 02
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English :
The traditional craft market takes place on the first Sunday in August. On the agenda: Numerous vendors offering only %AB handmade %BB items made from wood, fabric, ceramics, and many other materials. Come discover the traditional drying racks, the knife sharpener, the clog maker, the “épinettes” (traditional wooden toys), and the educational farm, all set up for the occasion. Refreshments and food will be available, along with plenty of entertainment on site.
L’événement Marché artisanal Ventron a été mis à jour le 2026-07-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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