Une journée à la ferme Complicités Animales Ventron

Informations pratiques

Ventron

Une journée à la ferme

Complicités Animales 21 Chemin despetits près Ventron Vosges

Tarif : – – EUR

27

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 16:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Une journée en immersion à la ferme avec une visite guidée, une balade à pied avec un poney et terminez la journée avec le jeu de piste. Participez à la visite guidée en entrant dans les parcs et les enclos pour un contact direct avec les animaux. Pour chaque espèce des activités ludiques vous sont proposées. Ensuite après avoir pris soin d’un poney, nous vous fournissons un itinéraire et vous partez en balade (d’environ 1,5 km) en le tenant à la corde. L’équidé n’est pas monté. Une activité en autonomie, qui se vit au rythme de l’équidé, qui favorise le lien avec l’animal et les liens intergénérationnels. Un moment suspendu dans notre magnifique cadre de montagnes. À votre retour, vous pique-niquez à la ferme (tiré du sac). L’après-midi vous participerez au jeu de piste et aiderez notre papi Nurdin à calmer la colère du Houéran. Partez à la recherche des personnages réels ou imaginaires vosgiens pour résoudre les énigmes et rétablir l’ordre des choses. Sur place un p’tit café et un p’tit magasin avec les produits de la ferme.Enfants

27 .

Complicités Animales 21 Chemin despetits près Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 6 63 68 44 89 complicitesanimales@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day of hands-on farm experiences, including a guided tour, a pony walk, and a treasure hunt to wrap up the day. Join the guided tour as you enter the parks and enclosures for direct contact with the animals. Fun activities are available for each species. Then, after caring for a pony, we’ll provide you with a route map, and you’ll set off on a walk (about 1.5 km) while leading the pony on a lead rope. You won’t be riding the pony. This is a self-guided activity that proceeds at the horse’s pace, fostering a bond with the animal and intergenerational connections. A moment of tranquility in our magnificent mountain setting. %C0 Upon your return, you’ll have a picnic at the farm (bring your own food). In the afternoon, you’ll take part in a scavenger hunt and help our grandpa Nurdin calm the Hou%E9ran’s anger. Set out in search of real and imaginary characters from the Vosges to solve the riddles and restore order. On site: a little café and a small shop selling farm products.

L’événement Une journée à la ferme Ventron a été mis à jour le 2026-07-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES