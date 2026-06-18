Marche Véternate Halle festive Ventron
Marche Véternate Halle festive Ventron dimanche 9 août 2026.
Ventron
Marche Véternate
Halle festive 1 Chemin du plain Ventron Vosges
Tarif : – – EUR
3.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Le club vosgien de Ventron organise pour la 3ème année consécutive sa marche Véternate. Au programme 2 différents circuits proposés, 8 ou 16 kilomètres, départ depuis la halle de Ventron. Les repas seront tirés des sacs. Inscriptions à partir de 8 heures. Café et gobelet offert. Ouvert à tous!Tout public
3.5 .
Halle festive 1 Chemin du plain Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 6 64 38 09 58
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English :
The Ventron Club in the Vosges is organizing its V%E9ternate walk for the 3%E8th consecutive year. On the agenda: two different routes—8 or 16 kilometers—starting from the Ventron market hall. Participants will bring their own lunches. Registration begins at 8 a.m. Free coffee and a cup provided. Open to everyone!
L’événement Marche Véternate Ventron a été mis à jour le 2026-06-18 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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