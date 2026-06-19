Pèlerinage à Frère Joseph Ermitage de Frère Joesph Ventron
Pèlerinage à Frère Joseph Ermitage de Frère Joesph Ventron dimanche 26 juillet 2026.
Ventron
Pèlerinage à Frère Joseph
Ermitage de Frère Joesph Chapelle du Frère Joseph Ventron Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Pèlerinage à Frère Joseph.. Au programme, messe solennelle à l’Ermitage à 10h30 (repli à l’église de Ventron en cas de pluie). La journée s’achèvera par les Vêpres en l’église de Ventron à 16h.Tout public
0 .
Ermitage de Frère Joesph Chapelle du Frère Joseph Ventron 88310 Vosges Grand Est secretariat.paroissial@orange.fr
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English :
Pilgrimage to Brother Joseph. The program includes a solemn Mass at the Hermitage at 10:30 a.m. (to be held at the church in Ventron in case of rain). The day will conclude with Vespers at the Church of Ventron at 4:00 p.m.
L’événement Pèlerinage à Frère Joseph Ventron a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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