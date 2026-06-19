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Pèlerinage à Frère Joseph Ermitage de Frère Joesph Ventron

Pèlerinage à Frère Joseph Ermitage de Frère Joesph Ventron

Pèlerinage à Frère Joseph Ermitage de Frère Joesph Ventron dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Ermitage de Frère Joesph
Adresse
Chapelle du Frère Joseph
Ville
88310 Ventron
Département
Vosges
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
0 Gratuit

Ventron

Pèlerinage à Frère Joseph

Ermitage de Frère Joesph Chapelle du Frère Joseph Ventron Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Pèlerinage à Frère Joseph.. Au programme, messe solennelle à l’Ermitage à 10h30 (repli à l’église de Ventron en cas de pluie). La journée s’achèvera par les Vêpres en l’église de Ventron à 16h.Tout public
0  .

Ermitage de Frère Joesph Chapelle du Frère Joseph Ventron 88310 Vosges Grand Est   secretariat.paroissial@orange.fr

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English :

Pilgrimage to Brother Joseph. The program includes a solemn Mass at the Hermitage at 10:30 a.m. (to be held at the church in Ventron in case of rain). The day will conclude with Vespers at the Church of Ventron at 4:00 p.m.

L’événement Pèlerinage à Frère Joseph Ventron a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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