Feu de la Saint-Jean Terrain de jeux Ventron

Informations pratiques

Ventron

Feu de la Saint-Jean

Terrain de jeux 8 Chemin du Plain Ventron Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les Classes Vétérnates vous donnent rendez-vous pour célébrer le Feu de la Saint-Jean. Au programme feu, restauration, buvette et animation musicale avec DJ Alex. Venez nombreux!Tout public

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Terrain de jeux 8 Chemin du Plain Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 07 02

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English :

The Classes V%E9t%E9rnates invite you to join them in celebrating the Saint John’s Fire. The program includes a bonfire, food, a refreshment stand, and musical entertainment with DJ Alex. We hope to see many of you there!

L’événement Feu de la Saint-Jean Ventron a été mis à jour le 2026-07-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES