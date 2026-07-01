Feu de la Saint-Jean Terrain de jeux Ventron
samedi 18 juillet 2026 · Terrain de jeux · Ventron
Informations pratiques
Ventron
Feu de la Saint-Jean
Terrain de jeux 8 Chemin du Plain Ventron Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Les Classes Vétérnates vous donnent rendez-vous pour célébrer le Feu de la Saint-Jean. Au programme feu, restauration, buvette et animation musicale avec DJ Alex. Venez nombreux!Tout public
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Terrain de jeux 8 Chemin du Plain Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 07 02
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English :
The Classes V%E9t%E9rnates invite you to join them in celebrating the Saint John’s Fire. The program includes a bonfire, food, a refreshment stand, and musical entertainment with DJ Alex. We hope to see many of you there!
L’événement Feu de la Saint-Jean Ventron a été mis à jour le 2026-07-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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