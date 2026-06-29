Ludovic Louis Scène de la Jetée Andernos-les-Bains
Ludovic Louis Scène de la Jetée Andernos-les-Bains samedi 25 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Ludovic Louis
Scène de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Bien avant de parcourir les plus belles scènes du monde aux côtés d’artistes internationaux, Ludovic Louis commence sa carrière de trompettiste au coeur d’une famille passionnée de musique. Enfant du Havre, il s’enrôle dans des études de Jazz.
En 2003, Ludovic commence à collaborer avec des artistes tels que Jimmy Cliff, Florent Pagny, ou encore plus récemment Christophe Maé et Jérémy Frérot. C’est en 2009 qu’il fait la connaissance de Lenny Kravitz, une rencontre d’où découlent près de 10 ans de collaboration à travers le monde.
Des plus grands stades aux festivals les plus pointus, le trompettiste vient électriser un peu plus la foule avec d’incroyables solos improvisés chaque soir. En 2012, à Las Vegas lors du Black and White America Tour , il joue son solo pour les icônes Muhammad Ali et Quincy Jones. .
Scène de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Ludovic Louis
L’événement Ludovic Louis Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Andernos-les-Bains
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