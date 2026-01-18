Ludovic raconte la Fée Mélusine Place du Bail Vouvant

Vouvant

Ludovic raconte la Fée Mélusine

Place du Bail Devant l’Office de Tourisme Vouvant Vendée

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Une visite où chaque lieu devient le théâtre d’un épisode du récit…

Au fil d’une déambulation dans le village, la légende de la fée Mélusine prend vie. Ruelles, murailles, église, vestiges du château… chaque lieu devient le théâtre d’un épisode du récit.

De bâtisseuse mystérieuse à femme-serpent trahie à mesure que l’histoire se dévoile, le patrimoine éclaire la légende, et la légende donne un nouveau sens aux pierres.

On imagine la forteresse disparue, la vie dans la cité, ses heures de gloire et ses heures sombres. Les traces visibles dialoguent avec le merveilleux.

Une visite immersive, à la croisée du réel et de l’imaginaire, pour comprendre comment la légende de Mélusine continue de façonner l’identité de Vouvant.

Chaque billet inclut la visite en autonomie de la tour Mélusine. Traversez les deux salles du donjon avant d’en atteindre le sommet à 36 mètres de hauteur, le panorama s’ouvre sur Vouvant et son environnement.

LES MERCREDIS DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT 15h00

– Lieu de rendez-vous Devant l’Office de Tourisme Place du Bail 85120 VOUVANT

– Durée 1h00

– Tout public enfants conseillé à partir de 8 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

CONSIGNES DE VISITE

– Merci de vous présenter sur place avec votre billet 10 minutes avant le début de la visite

– Prévoir des chaussures et une tenue adaptées, visite en extérieur

– Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant la visite

– L’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin se réserve le droit de modifier ou d’annuler une visite .

Place du Bail Devant l’Office de Tourisme Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

A visit in which each location becomes the setting for an episode in the story…

L’événement Ludovic raconte la Fée Mélusine Vouvant a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin