Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

LUGE SUR RAIL NOCTURNE

Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Luge sur Rail Nocturne

À la tombée de la nuit, vivez une expérience unique en dévalant la piste de luge sur rail dans une ambiance magique. Entre sensations, rires et paysages illuminés, profitez d’une descente où chacun maîtrise sa vitesse grâce à un système de freinage simple et sécurisé.

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Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 60 61

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English :

Nighttime Rail Sledding

%C0As night falls, enjoy a unique experience as you whiz down the rail sledding track in a magical atmosphere. With thrills, laughter, and illuminated scenery, enjoy a ride where everyone can control their speed thanks to a simple and safe braking system.

L’événement LUGE SUR RAIL NOCTURNE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE FONT ROMEU