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L’Ukraine dans l’Union-européenne : oui ! Place Kléber Strasbourg
samedi 25 juillet 2026 · Place Kléber · Strasbourg
Informations pratiques
L’Ukraine dans l’Union-européenne = oui ! Place Kléber Strasbourg Samedi 25 juillet, 15h00
Rassemblement pour la Paix, la Souveraineté, l’Union européenne et contre la Russie, l’Iran et la Chine – Vive les guerre démocratiques et morts aux crétins nationaux-bolchéviques !
Partagé depuis Association 3R. Promotion de la paix. Strasbourg par Gueux Mécontent – Association 3R
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-25T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-25T18:00:00.000+02:00
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Place Kléber Place Kléber Strasbourg Strasbourg
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