Lullaby shot Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Lullaby shot

Mardi 1er décembre 2026 de 20h à 21h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:00:00

fin : 2026-12-01 21:00:00

Date(s) :

2026-12-01

Dans le cadre du Printemps de la danse en co-programmation avec l’Association de Promotion de l’Espace Culturel Busserine

Depuis ses premières pièces, Leïla Ka incarne une énergie fulgurante qui nous souffle, nous émeut, nous étreint et nous emporte. Si la figure féminine est toujours au cœur de son registre, le propos est des plus véhéments avec Lullaby Shot.



Dans cette pièce, la chorégraphe bouscule tout les huit danseuses de cette partition se lâchent, se laissent aller, débordent, se décorsètent. Finis les dos droits et les nuques raides les membres virevoltent, les bassins tanguent, toute tension révoquée. Oubliées la délicatesse, les manières et la retenue. Au diable la bienséance et les assignations ! Voici le temps de l’émancipation, sa danse physique, brute. Le tout dopé par une bande-son électro, bien accordée à ce lâcher prise militant et libérateur. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Printemps de la danse, in collaboration with the Association for the Promotion of the Espace Culturel Busserine

L’événement Lullaby shot Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille