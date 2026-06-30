Lulu au pays des comptines Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
jeudi 22 octobre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Lulu au pays des comptines
Du jeudi 22 au samedi 24 octobre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-22
Un spectacle de comptines pour danser et chanter avec Lulu !Enfants
Embarquez avec Lulu sur son arc en ciel magique direction le Pays des Comptines !
Mais à notre arrivée au pays des Comptines tout semble déréglé !
Les insectes ses sont mis à piquer les visiteurs, les oiseaux ne chantent plus, Pedro l’âne a un mal à la tête atroce et le petit lapin du gardien n’arrête pas de pleurer.
Une mission nous attend réveiller le meunier qui s’est endormi et remettre de l’ordre au pays des comptines !
Un spectacle interactif qui fera danser et chanter petits et grands ! .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A nursery rhyme show where you can dance and sing along with Lulu!
L’événement Lulu au pays des comptines Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 5e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Ciné plein air Hit the Road Place Jean Jaurès Marseille 5e Arrondissement 14 août 2026
- Côté Cour Cour intérieure de la Mairie des 4e et 5e arrondissements Marseille 5e Arrondissement 18 août 2026
- Kouss Kouss en partage La Plaine Marseille 5e Arrondissement 21 août 2026
- The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement 29 août 2026
- Comédiennes un duo qui taquine nos grands auteurs Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement 12 septembre 2026