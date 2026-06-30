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AGENDA · Marseille 5e Arrondissement

Lulu au pays des comptines Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

jeudi 22 octobre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Divadlo Théâtre
Adresse
69 rue Sainte-Cécile
Ville
13005 Marseille 5e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
6 6 6

Marseille 5e Arrondissement

Lulu au pays des comptines

Du jeudi 22 au samedi 24 octobre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-22

Un spectacle de comptines pour danser et chanter avec Lulu !Enfants
Embarquez avec Lulu sur son arc en ciel magique direction le Pays des Comptines !

Mais à notre arrivée au pays des Comptines tout semble déréglé !

Les insectes ses sont mis à piquer les visiteurs, les oiseaux ne chantent plus, Pedro l’âne a un mal à la tête atroce et le petit lapin du gardien n’arrête pas de pleurer.

Une mission nous attend réveiller le meunier qui s’est endormi et remettre de l’ordre au pays des comptines !

Un spectacle interactif qui fera danser et chanter petits et grands !   .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A nursery rhyme show where you can dance and sing along with Lulu!

L’événement Lulu au pays des comptines Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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