Lulu s’en va au pays de Noël Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Lulu s’en va au pays de Noël

Jeudi 17 décembre 2026 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 10:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants

Lulu la Girafe vit depuis toujours dans la savane où il fait bien trop chaud. Elle rêve de pouvoir un jour fêter Noël.





Grâce à son long cou, Lulu aperçoit au loin une montagne blanche … C’est décidé, demain Lulu part à l’aventure, va découvrir le monde et peut être rencontrer au sommet de cette montagne, quelqu’un qui lui donnera le secret de Noël !





Oui c’est Décidé … Lulu s’en va ! .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement Lulu s’en va au pays de Noël Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille