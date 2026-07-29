AGENDA · Redon
Lumière ! 9 Redon
dimanche 24 janvier 2027 · 9 · Redon
Informations pratiques
Redon
Lumière !
9 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 17:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
De la comédie, des projections, du théâtre d’ombre, des effets de lumière, de la musique interprétée. Tout sera mis en œuvre au sein de notre petit théâtre forain pour vous permettre d’assister à la naissance du plus fameux de nos phénomènes le cinématrographe .
9 9 Rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lumière ! Redon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT PAYS DE REDON
À voir aussi à Redon (Ille-et-Vilaine)
- Conférence La Bretagne dans la deuxième Guerre mondiale Redon 5 août 2026
- Ciné Manivel Marathon Harry Potter Redon 28 août 2026
- Balade historique dans Redon Redon 28 août 2026
- Ouverture de saison 26-27 Redon 4 septembre 2026
- LE FILM DU DIMANCHE SOIR Redon 11 septembre 2026