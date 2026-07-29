Lumière ! 9 Redon

Informations pratiques

Redon

Lumière !

9 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 17:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

De la comédie, des projections, du théâtre d’ombre, des effets de lumière, de la musique interprétée. Tout sera mis en œuvre au sein de notre petit théâtre forain pour vous permettre d’assister à la naissance du plus fameux de nos phénomènes le cinématrographe .

9 9 Rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75

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English :

L’événement Lumière ! Redon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT PAYS DE REDON