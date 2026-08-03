Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Lumière sur l’Atlantique spectacle pyrotechnique

place de l’Ocean Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 00:00:00

Date(s) :

2026-08-26

L’événement Lumière sur l’Atlantique continue avec cette fois-ci des manifestations musicales incluant en début de soirée DJ Love , puis un concert de Love Boat .

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place de l’Ocean Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

The Lumière sur l’Atlantique event continues, this time featuring musical performances, including DJ Love early in the evening, followed by a concert by Love Boat.

L’événement Lumière sur l’Atlantique spectacle pyrotechnique Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par Royan Atlantique