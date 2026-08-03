Lumière sur l’Atlantique spectacle pyrotechnique Saint-Palais-sur-Mer
mercredi 26 août 2026 · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Lumière sur l’Atlantique spectacle pyrotechnique
place de l’Ocean Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26 00:00:00
Date(s) :
2026-08-26
L’événement Lumière sur l’Atlantique continue avec cette fois-ci des manifestations musicales incluant en début de soirée DJ Love , puis un concert de Love Boat .
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place de l’Ocean Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
The Lumière sur l’Atlantique event continues, this time featuring musical performances, including DJ Love early in the evening, followed by a concert by Love Boat.
L’événement Lumière sur l’Atlantique spectacle pyrotechnique Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par Royan Atlantique
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