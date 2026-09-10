LUMIÈRES SUR LE QUAI QUAI DES SAVOIRS Toulouse
samedi 17 octobre 2026 · QUAI DES SAVOIRS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LUMIÈRES SUR LE QUAI
QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-17
Lumières sur le Quai est le festival automnal du Quai des Savoirs à Toulouse, qui fait dialoguer arts, sciences, technologies et imaginaires.
Pour fêter ses 10 ans, le quai des savoirs continue de penser au futur !
Pour cette édition 2026, le futur des sciences sera au cœur de la programmation. Comment les scientifiques imaginent-ils la recherche de demain ? Comment ces futurs sont-ils explorés, racontés et mis en lumière par les artistes, qu’ils soient auteurs de science-fiction, créateurs de bande dessinée, réalisateurs de cinéma d’animation, street artistes ou encore photographes ? Comment les citoyens imaginent le monde de demain ? Les horizons à explorer seront aussi vastes que nombreux et les rencontres autant passionnées que passionnantes !
Programmation à venir .
QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.quai-des-savoirs@culture.toulouse-metropole.fr
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English :
Lumières sur le Quai is the autumn festival of the Quai des Savoirs in Toulouse, bringing together art, science, technology and imagination.
L’événement LUMIÈRES SUR LE QUAI Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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