LUMIÈRES SUR LE QUAI QUAI DES SAVOIRS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LUMIÈRES SUR LE QUAI

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Lumières sur le Quai est le festival automnal du Quai des Savoirs à Toulouse, qui fait dialoguer arts, sciences, technologies et imaginaires.

Pour fêter ses 10 ans, le quai des savoirs continue de penser au futur !

Pour cette édition 2026, le futur des sciences sera au cœur de la programmation. Comment les scientifiques imaginent-ils la recherche de demain ? Comment ces futurs sont-ils explorés, racontés et mis en lumière par les artistes, qu’ils soient auteurs de science-fiction, créateurs de bande dessinée, réalisateurs de cinéma d’animation, street artistes ou encore photographes ? Comment les citoyens imaginent le monde de demain ? Les horizons à explorer seront aussi vastes que nombreux et les rencontres autant passionnées que passionnantes !

Programmation à venir .

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.quai-des-savoirs@culture.toulouse-metropole.fr

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English :

Lumières sur le Quai is the autumn festival of the Quai des Savoirs in Toulouse, bringing together art, science, technology and imagination.

L’événement LUMIÈRES SUR LE QUAI Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE