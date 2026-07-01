Lumières vibrantes Saint-Martin-de-Boscherville

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boscherville

Lumières vibrantes

Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:15:00

fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Édition spéciale Normandie Impressionniste 2026

Vivez une soirée unique dans les jardins de l’abbaye. Deux spectacles s’installent en nocturne dans le verger, mêlant concert conté, et formes lumineuses et colorées par Paradedesign. Au programme, des œuvres de compositrices du tournant des XIXᵉ et XXᵉ siècles Lili Boulanger, Mel Bonis… –, entre héritage impressionniste et écritures nouvelles, interprétées par le pianiste et comédien Philippe Davenet et la flûtiste Anne Coulon. Plaids et coussins conseillés.

Nous vous invitons à arriver 30 minutes avant le début de la représentation afin de vous installer confortablement et profiter pleinement de l’expérience.

En cas de pluie, le concert est maintenu pensez à vous équiper en conséquence pour savourer ce moment en toute sérénité.

Au programme 7 compositrices dont 6 nées au XIXème et une au début du XXème

Au piano seul Philippe DAVENET

Germaine TAILLEFERRE (1892-1983)

Seule dans la forêt (1952)

Romance (1913)

Lili BOULANGER (1893-1918)

D’un vieux jardin (1914)

D’un jardin clair (1914)

Cécile CHAMINADE (1857-1944)

Solitude (1908)

Mel BONIS (1858-1937)

La cathédrale blessée (1915)

Au piano et à la flûte Philippe DAVENET et Anne COULON

Lili BOULANGER (1893-1918)

Nocturne (1911)

D’un matin de printemps (1917-1918)

Germaine TAILLEFERRE (1892-1983)

Forlane (1972)

Arabesque (1973)

Pauline VIARDOT (1821-1910)

Romance (1867)

Charlotte SOHY (1887-1955)

Les trois anges

Claude ARRIEU (1903-1990)

1er mouvement de la Sonatine (1943) .

Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82 abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

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English : Lumières vibrantes

L’événement Lumières vibrantes Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité