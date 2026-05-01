Luminiscence Cathédrale Sainte-Marie Bayonne

Bayonne

Luminiscence

Cathédrale Sainte-Marie 15 Rue des Prébendes Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 29 – 29 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:30:00

fin : 2026-09-21 22:15:00

Date(s) :

2026-05-22

Après une tournée triomphale dans les plus belles cathédrales et plus d’1 000 000 de spectateurs conquis, LUMINISCENCE s’installe à Bayonne , à partir du 21 mai, au cœur de la Cathédrale Sainte-Marie, pour une série de dates exceptionnelles.

Plongez dans un voyage hors du temps mêlant narration portée par la voix d’Anne Etchegoyen artiste emblématique de la région, vidéo mapping à 360° et musique digitale ou musique live, à la découverte des secrets d’un joyau du patrimoine bayonnais. Chaque spectacle dure 45 minutes (arrivée conseillée 10 minutes avant). 2 versions du spectacle sont disponibles une version 100% musique digitale (donc sans chœur basque), et une seconde version chœur live (avec la présence d’un chœur basque). Une séance musique digitale sera proposée les mercredis et jeudis et une séance chœur live les vendredis et samedis jusqu’en septembre 2026. .

Cathédrale Sainte-Marie 15 Rue des Prébendes Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 info@visitbayonne.com

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English : Luminiscence

L’événement Luminiscence Bayonne a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bayonne