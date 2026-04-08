La Turballe

Lundi Sportif Pilates

Terre-Plein des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-06 11:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-24 2026-08-25

Dans le cadre des lundis sportifs, profitez d’un cours de pilates pour améliorer votre posture, votre équilibre et vous assouplir. .

Terre-Plein des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Lundi Sportif Pilates La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44