Lundi Sportif Pilates La Turballe
Lundi Sportif Pilates La Turballe lundi 6 juillet 2026.
La Turballe
Lundi Sportif Pilates
Terre-Plein des Bretons La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06 11:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-24 2026-08-25
Dans le cadre des lundis sportifs, profitez d’un cours de pilates pour améliorer votre posture, votre équilibre et vous assouplir. .
Terre-Plein des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
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English :
L’événement Lundi Sportif Pilates La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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