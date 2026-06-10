Lundi Yoga Rue Marcel Millin Châteaulin

Châteaulin

Lundi Yoga

Rue Marcel Millin Plateau de la petite gare Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Tous les lundis du 20 juillet au 31 août, de 10h30 à 11h45, au parc de la

Petite Gare (pelouse). En cas de pluie, repli au Foyer, rue de l’église.

Avec l’association Bala Citta Yoga, offrez-vous une pause bien-être et détente, en pleine nature ou à l’abri selon la météo.

Ces séances accessibles à tous dès 12 ans vous invitent à vous reconnecter à votre corps, à votre rythme, dans une ambiance calme et bienveillante.

Débutant ou pratiquant régulier, chacun est le bienvenu.

Tarif 10 €. Inscription obligatoire (24h à l’avance). Prévoir si possible un tapis et une petite couverture. .

Rue Marcel Millin Plateau de la petite gare Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 7 50 04 29 62

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English :

L’événement Lundi Yoga Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE