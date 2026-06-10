Lundi Yoga Rue Marcel Millin Châteaulin
Lundi Yoga Rue Marcel Millin Châteaulin lundi 20 juillet 2026.
Châteaulin
Lundi Yoga
Rue Marcel Millin Plateau de la petite gare Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Tous les lundis du 20 juillet au 31 août, de 10h30 à 11h45, au parc de la
Petite Gare (pelouse). En cas de pluie, repli au Foyer, rue de l’église.
Avec l’association Bala Citta Yoga, offrez-vous une pause bien-être et détente, en pleine nature ou à l’abri selon la météo.
Ces séances accessibles à tous dès 12 ans vous invitent à vous reconnecter à votre corps, à votre rythme, dans une ambiance calme et bienveillante.
Débutant ou pratiquant régulier, chacun est le bienvenu.
Tarif 10 €. Inscription obligatoire (24h à l’avance). Prévoir si possible un tapis et une petite couverture. .
Rue Marcel Millin Plateau de la petite gare Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 7 50 04 29 62
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English :
L’événement Lundi Yoga Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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