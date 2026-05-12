Pot d’accueil des estivants Devant le bureau de l’office de tourisme Châteaulin
Pot d’accueil des estivants Devant le bureau de l’office de tourisme Châteaulin jeudi 23 juillet 2026.
Châteaulin
Pot d’accueil des estivants
Devant le bureau de l’office de tourisme 10 place du marché Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
L’équipe de l’office de tourisme vous invite à la découverte de son territoire lors d’un pot d’accueil où la convivialité est le maître mot ! Dégustation de produits bretons, et bien d’autres surprises vous y attendent…Venez nombreux !
Ouvert à tous Gratuit .
Devant le bureau de l’office de tourisme 10 place du marché Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37
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English : Pot d’accueil des estivants
L’événement Pot d’accueil des estivants Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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