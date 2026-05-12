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Pot d’accueil des estivants Devant le bureau de l’office de tourisme Châteaulin

Pot d’accueil des estivants Devant le bureau de l’office de tourisme Châteaulin jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Devant le bureau de l'office de tourisme

Adresse : 10 place du marché

Ville : 29150 Châteaulin

Département : Finistère

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Châteaulin

Pot d’accueil des estivants

Devant le bureau de l’office de tourisme 10 place du marché Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23

L’équipe de l’office de tourisme vous invite à la découverte de son territoire lors d’un pot d’accueil où la convivialité est le maître mot ! Dégustation de produits bretons, et bien d’autres surprises vous y attendent…Venez nombreux !
Ouvert à tous Gratuit   .

Devant le bureau de l’office de tourisme 10 place du marché Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37 

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English : Pot d’accueil des estivants

L’événement Pot d’accueil des estivants Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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