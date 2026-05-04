Lundis de l’Arsenal -27 juillet 2026 place de la Galissonière Rochefort
Lundis de l’Arsenal -27 juillet 2026 place de la Galissonière Rochefort lundi 27 juillet 2026.
Rochefort
Lundis de l’Arsenal -27 juillet 2026
place de la Galissonière Porte de l’Arsenal Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:30:00
fin : 2026-07-27 23:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Les lundis soirs de l’été, l’Arsenal Maritime de Rochefort s’anime au gré des nombreux spectacles et animations répartis dans différents lieux. Il y en a pour tous les goûts lecture, concerts, escape game, accro-mâts…
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place de la Galissonière Porte de l’Arsenal Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80
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English : Lundis de l’Arsenal 28 July 2025
On Monday evenings during the summer, the Arsenal Maritime de Rochefort comes alive with a wide range of shows and activities in various locations. There is something for everyone: readings, concerts, escape games, accro-mâts…
L’événement Lundis de l’Arsenal -27 juillet 2026 Rochefort a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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