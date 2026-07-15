Informations pratiques

Thouars

L’union musicale de Mauzé Thouarsais Fête ses 130 ans

2 Place de la Mairie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’union musicale de Mauzé-Thouarsais Fête ses 130 ans Samedi 10 octobre à 19h30 à la Salle René Cassin Mauzé-Thouarsais.

Au programme Repas (maison Guéret), Soirée dansante avec DJ et Cabaret Folies Tropicales.

35€/personnes

Renseignements au 06.74.00.06.52 ou 05.49.96.65.17

L’union musicale de Mauzé-Thouarsais Fête ses 130 ans Samedi 10 octobre à 19h30 à la Salle René Cassin Mauzé-Thouarsais.

Au programme Repas (maison Guéret), Soirée dansante avec DJ et Cabaret Folies Tropicales.

35€/personnes

Renseignements au 06.74.00.06.52 ou 05.49.96.65.17 .

2 Place de la Mairie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 65 17

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English : L’union musicale de Mauzé Thouarsais Fête ses 130 ans

The Mauzé-Thouarsais Music Society is celebrating its 130th anniversary on Saturday, October 10, at 7:30 p.m. at the Salle René Cassin in Mauzé-Thouarsais.

On the program: Dinner (provided by Maison Guéret), dance party with a DJ, and the “Folies Tropicales” cabaret show.

35? per person

For more information, call 06.74.00.06.52 or 05.49.96.65.17

L’événement L’union musicale de Mauzé Thouarsais Fête ses 130 ans Thouars a été mis à jour le 2026-08-12 par Maison du Thouarsais