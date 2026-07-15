L’union musicale de Mauzé Thouarsais Fête ses 130 ans Thouars
samedi 10 octobre 2026 · Thouars
Informations pratiques
Thouars
L’union musicale de Mauzé Thouarsais Fête ses 130 ans
2 Place de la Mairie Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
L’union musicale de Mauzé-Thouarsais Fête ses 130 ans Samedi 10 octobre à 19h30 à la Salle René Cassin Mauzé-Thouarsais.
Au programme Repas (maison Guéret), Soirée dansante avec DJ et Cabaret Folies Tropicales.
35€/personnes
Renseignements au 06.74.00.06.52 ou 05.49.96.65.17
L’union musicale de Mauzé-Thouarsais Fête ses 130 ans Samedi 10 octobre à 19h30 à la Salle René Cassin Mauzé-Thouarsais.
Au programme Repas (maison Guéret), Soirée dansante avec DJ et Cabaret Folies Tropicales.
35€/personnes
Renseignements au 06.74.00.06.52 ou 05.49.96.65.17 .
2 Place de la Mairie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 65 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’union musicale de Mauzé Thouarsais Fête ses 130 ans
The Mauzé-Thouarsais Music Society is celebrating its 130th anniversary on Saturday, October 10, at 7:30 p.m. at the Salle René Cassin in Mauzé-Thouarsais.
On the program: Dinner (provided by Maison Guéret), dance party with a DJ, and the “Folies Tropicales” cabaret show.
35? per person
For more information, call 06.74.00.06.52 or 05.49.96.65.17
L’événement L’union musicale de Mauzé Thouarsais Fête ses 130 ans Thouars a été mis à jour le 2026-08-12 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Visite guidée de la Chapelle et du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 16 août 2026
- Visite guidée de la Chapelle et du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 18 août 2026
- Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante Écuries du Château Thouars 18 août 2026
- Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Paysages Thouarsais Au musée Henri Barré Thouars 19 août 2026
- Visite de la Carrière Roy la Gouraudière Thouars 20 août 2026