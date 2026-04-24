Thouars

Visite de la Carrière Roy la Gouraudière

Rendez-vous place de l’église Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier

Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise Carrières Roy, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier, de découvrir comment se fabriquent les granulats et quelles sont les applications possibles de cet élément dans notre environnement quotidien.

La visite, en car, vous emmène au belvédère pour un panorama imprenable sur la carrière et le paysage; et se poursuit sur le site pour découvrir la zone en cours d’exploitation avec les fronts de taille, les installations industrielles, comprendre les différentes étapes de la fabrication des granulats avant leur stockage et leur transport et découvrir tous les métiers possibles dans une carrière.

Réservation obligatoire. Prévoir un baudrier fluo et des chaussures fermées. .

Rendez-vous place de l’église Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

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English : Visite de la Carrière Roy la Gouraudière

Discover a company and its trades. This visit, co-hosted by an Atemporelle guide and a company professional, will give you a unique opportunity to meet professionals who love their work

L’événement Visite de la Carrière Roy la Gouraudière Thouars a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais