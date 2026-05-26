Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet Chemin Honoré Millault Thouars

Thouars

Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet

Chemin Honoré Millault Au bout du chemin de la Chassée Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

En compagnie de l’association Détour dans l’eau et d’un guide conférencier, naviguez le long du Thouet et profitez d’une balade fluviale en semi-nocturne pour découvrir le patrimoine de Thouars avec en point d’orgue son emblématique et majestueux château des ducs de la Trémoïlle

En compagnie de l’association Détour dans l’eau et d’un guide conférencier, naviguez le long du Thouet et profitez d’une balade fluviale en semi-nocturne pour découvrir le patrimoine de Thouars avec en point d’orgue son emblématique et majestueux château des ducs de la Trémoïlle.

Réservation obligatoire, nombre de places limité.

Dès 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte et savoir nager. .

Chemin Honoré Millault Au bout du chemin de la Chassée Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 80 service.patrimoine@thouars.fr

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English : Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet

In the company of the Détour dans l’eau association and an expert guide, cruise along the Thouet and enjoy a semi-nocturnal river cruise to discover Thouars’ heritage, culminating in the emblematic and majestic Château des Ducs de la Trémoïlle

L’événement Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet Thouars a été mis à jour le 2026-05-22 par Maison du Thouarsais