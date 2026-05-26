Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet Chemin Honoré Millault Thouars
Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet Chemin Honoré Millault Thouars vendredi 19 juin 2026.
Thouars
Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet
Chemin Honoré Millault Au bout du chemin de la Chassée Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
En compagnie de l’association Détour dans l’eau et d’un guide conférencier, naviguez le long du Thouet et profitez d’une balade fluviale en semi-nocturne pour découvrir le patrimoine de Thouars avec en point d’orgue son emblématique et majestueux château des ducs de la Trémoïlle
En compagnie de l’association Détour dans l’eau et d’un guide conférencier, naviguez le long du Thouet et profitez d’une balade fluviale en semi-nocturne pour découvrir le patrimoine de Thouars avec en point d’orgue son emblématique et majestueux château des ducs de la Trémoïlle.
Réservation obligatoire, nombre de places limité.
Dès 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte et savoir nager. .
Chemin Honoré Millault Au bout du chemin de la Chassée Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 80 service.patrimoine@thouars.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet
In the company of the Détour dans l’eau association and an expert guide, cruise along the Thouet and enjoy a semi-nocturnal river cruise to discover Thouars’ heritage, culminating in the emblematic and majestic Château des Ducs de la Trémoïlle
L’événement Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet Thouars a été mis à jour le 2026-05-22 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- FUGUER OR NOT FUGUER Thouars 26 mai 2026
- Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte Au musée Henri Barré Thouars 27 mai 2026
- Les délices dina’Thouars Thouars 29 mai 2026
- À table, l’alimentation en action, apprendre, goûter, partager Au CAP’ Thouars 30 mai 2026
- Salon de l’habitat Thouars 30 mai 2026