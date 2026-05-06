Le musée artistique le rallye aquarelle Au musée Henri Barré Thouars
Le musée artistique le rallye aquarelle Au musée Henri Barré Thouars samedi 27 juin 2026.
Thouars
Le musée artistique le rallye aquarelle
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez apporter votre regard sur le patrimoine thouarsais lors d’un rallye aquarelle. Une formule inédite pour un jeu simple ! Vous devrez aussi faire appel à votre âme d’enquêteur tout au long du parcours. Animation programmée dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.
Tout comme l’artiste Fernand Serreau, venez apporter votre regard sur le patrimoine thouarsais lors d’un rallye aquarelle. Une formule inédite pour un jeu simple muni d’un tote-bag avec tout le matériel nécessaire, vous aurez entre les mains des copies des œuvres de l’artiste à … aquareller ! Vous devrez également faire appel à votre âme d’enquêteur car chaque lieu représenté sera à deviner pour les peindre sur place avec les bonnes couleurs. De nombreux lots sont à gagner.
Animation programmée dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. .
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 36 97 musee.accueil@thouars.fr
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English : Le musée artistique le rallye aquarelle
Come and have your say on the heritage of Thouars during a watercolor rally. An original formula for a simple game! You’ll also need to use your investigative skills along the way. Programmed as part of the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.
L’événement Le musée artistique le rallye aquarelle Thouars a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Thouarsais
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