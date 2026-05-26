Thouars

Sur la route Gala de danse

5 Boulevard Pierre Curie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les classes de danses classique et contemporaine, jardins danses, éveil artistique et d’initiations de Virginie Fréjaville, professeur de danse au conservatoire, ainsi que des classes de Hip-Hop du conservatoire de Kong-Meng Ly, vous proposent Sur la Route . Un spectacle autour du thème sur l’écologie allant de nos saisonnalités avec Vivaldi, nos animaux qui danseront un chachachat final jusqu’à l’entraide humaine et l’art d’être soi. .

5 Boulevard Pierre Curie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 41 64 conservatoire@thouars-communaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur la route Gala de danse

L’événement Sur la route Gala de danse Thouars a été mis à jour le 2026-05-21 par Maison du Thouarsais