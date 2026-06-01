Le tour de la muraille Thouars dimanche 28 juin 2026.

Thouars

Le tour de la muraille

Place du Boël Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Autrefois protégé de 40 tours fortifiés, la cité de Thouars était enceinte d’épaisses murailles. À l’occasion de cette balade

guidée, retracez le chemin de ronde médiéval.

Autrefois protégé de 40 tours fortifiés, la cité de Thouars était enceinte d’épaisses murailles. À l’occasion de cette balade

guidée, retracez le chemin de ronde médiéval.

Sur réservation. .

Place du Boël Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 76 87 64

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English : Le tour de la muraille

Once protected by 40 fortified towers, the town of Thouars was surrounded by thick walls. %C0 During this guided tour,

follow the medieval rampart walk.

L’événement Le tour de la muraille Thouars a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Thouarsais