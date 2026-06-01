Le tour de la muraille Thouars
Le tour de la muraille Thouars dimanche 28 juin 2026.
Thouars
Le tour de la muraille
Place du Boël Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Autrefois protégé de 40 tours fortifiés, la cité de Thouars était enceinte d’épaisses murailles. À l’occasion de cette balade
guidée, retracez le chemin de ronde médiéval.
Autrefois protégé de 40 tours fortifiés, la cité de Thouars était enceinte d’épaisses murailles. À l’occasion de cette balade
guidée, retracez le chemin de ronde médiéval.
Sur réservation. .
Place du Boël Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 76 87 64
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English : Le tour de la muraille
Once protected by 40 fortified towers, the town of Thouars was surrounded by thick walls. %C0 During this guided tour,
follow the medieval rampart walk.
L’événement Le tour de la muraille Thouars a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Thouarsais
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