Festival les Arts’Osés Esplanade de l’Orangerie du Château Thouars
Festival les Arts’Osés Esplanade de l’Orangerie du Château Thouars vendredi 26 juin 2026.
Thouars
Festival les Arts’Osés
Esplanade de l’Orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
Le Festival Les Arts’Osés 2026 revient en juin pour une 16e édition. Plusieurs groupes de reggae et ska seront en concert. Au programme retrouvez des artistes emblématiques comme KERY JAMES, QUEEN OMEGA, SNIPER et bien d’autres surprises.
Activités, restauration et moments de détente sur place.
Le Festival Les Arts’Osés 2026 revient en juin pour une 16e édition. Plusieurs groupes de reggae et ska seront en concert. Au programme retrouvez des artistes emblématiques comme KERY JAMES, QUEEN OMEGA (and the Royal Souls), SNIPER, YANISS ODUA, MANDRAGORA, RAKOON, et bien d’autres surprises à venir…
Activités, restauration et moments de détente sur place. .
Esplanade de l’Orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 76 40
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English : Festival les Arts’Osés
This festival is representative of Urban Cultures & Diversity. For this 14th edition, come and meet or discover numerous artists, as well as hip hop battles, urban sports demonstrations, creative workshops and many other curiosities…
L’événement Festival les Arts’Osés Thouars a été mis à jour le 2026-04-30 par Maison du Thouarsais
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