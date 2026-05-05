Balade découverte et atelier de construction d’une maison à pans de bois, Musée Henri Barré, Thouars

Balade découverte et atelier de construction d’une maison à pans de bois Samedi 13 juin, 15h00 Musée Henri Barré Deux-Sèvres

Inscriptions à service.patrimoine@thouars.fr ou au 06.12.76.87.64

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

La guide vous invite lors d’une balade à découvrir les maisons à pans de bois du quartier artisan et commerçant Saint-Médard, cœur de la cité de Thouars ! Cette visite sera l’occasion de vous présenter l’avancée du chantier de restauration de la Maison des Artistes, parfait exemple de la technique de construction du pan de bois.

Mettez-vous ensuite dans la peau d’un artisan ou d’un architecte en assemblant une maquette de maison à pans de bois, en utilisant les techniques découvertes lors de la visite ! Les plus jeunes pourront assembler et colorier une maison en papier. Un goûter clôturera cette belle après-midi !

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549663697 https://thouarsetmoi.fr/ville-dhistoire/patrimoine-et-musee/musee-henri-barre

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