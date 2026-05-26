Rencontres chorales choeurs mixtes Au conservatoire Tyndo Thouars

Thouars

Rencontres chorales choeurs mixtes

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Pour cette première soirée d’une série de 3 concerts autour des Choeurs, venez assister au concert du chœur Pop/Rock et du chœur académique et le CRI du chœur du conservatoire et swinguez entre un répertoire de musiques actuelles et de chansons du monde et classique.

Pendant trois jours, des chœurs du conservatoire auront l’honneur d’accueillir et d’échanger avec d’autres choeurs. Afin de mieux se connaître, des temps d’échanges et pédagogiques seront organisés entre les chœurs ; l’occasion pour eux de parler de leur pratique, de leur expérience et de créer une véritable connexion. Pour cette première soirée, vous vacillerez entre des chœurs de Mozart, de Verdi, Bizet, la création d’une composition d’Elias Kouifi, élève au conservatoire… pour le CRI du chœur à des musiques actuelles sous l’angle de la polyphonie vocale avec le choeur Pop/Rock.

Le CRI du chœur s’associe également avec la classe de chant d’Anne-Laure Bienvenu. Ils seront accompagnés par Mathilde Pinet au piano, grande élève du conservatoire. .

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

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English : Rencontres chorales choeurs mixtes

For this first evening in a series of 3 choir concerts, join the Pop/Rock choir, the Academic choir and the CRI conservatory choir as they swing between a repertoire of contemporary music, world and classical songs.

L’événement Rencontres chorales choeurs mixtes Thouars a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais