Atelier ARCHIPAT 6/12 ans journées de l’archéo Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans journées de l’archéo
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
À quelques jours des Journées de l’Archéologie, viens participer à un atelier maquette de la maison des artistes (maison à pans de bois).
Réservation obligatoire.
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d'Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans journées de l’archéo
A few days before the Journées de l’Archéologie, come and take part in a model workshop of the artists’ house (timber-framed house).
Reservations required.
German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans journées de l’archéo
Einige Tage vor den Archäologietagen kannst du an einem Modell-Workshop des Künstlerhauses (Fachwerkhaus) teilnehmen.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Pochi giorni prima delle Giornate dell’archeologia, partecipate a un laboratorio di modellazione della casa degli artisti (casa a graticcio).
È indispensabile la prenotazione.
Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans journées de l’archéo
Unos días antes de las Jornadas de Arqueología, venga a participar en un taller de maquetas de la casa de los artistas (casa con entramado de madera).
Imprescindible reservar.
