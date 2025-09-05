Atelier ARCHIPAT 6/12 ans journées de l’archéo Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans journées de l'archéo

Au musée Henri Barré Thouars mercredi 10 juin 2026.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

À quelques jours des Journées de l’Archéologie, viens participer à un atelier maquette de la maison des artistes (maison à pans de bois).

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans journées de l’archéo

A few days before the Journées de l’Archéologie, come and take part in a model workshop of the artists’ house (timber-framed house).

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans journées de l’archéo

Einige Tage vor den Archäologietagen kannst du an einem Modell-Workshop des Künstlerhauses (Fachwerkhaus) teilnehmen.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Pochi giorni prima delle Giornate dell’archeologia, partecipate a un laboratorio di modellazione della casa degli artisti (casa a graticcio).

È indispensabile la prenotazione.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans journées de l’archéo

Unos días antes de las Jornadas de Arqueología, venga a participar en un taller de maquetas de la casa de los artistas (casa con entramado de madera).

Imprescindible reservar.

