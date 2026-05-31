Rallye-aquarelle en Thouarsais, Musée Henri Barré, Thouars

Rallye-aquarelle en Thouarsais 27 et 28 juin Musée Henri Barré Deux-Sèvres

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Tout comme l’artiste Fernand Serreau, venez apporter votre regard sur le patrimoine thouarsais lors d’un rallye aquarelle. Une formule inédite pour un jeu simple : muni d’un tote-bag avec tout le matériel nécessaire, vous aurez entre les mains des copies des œuvres de l’artiste à… aquareller ! Vous devrez également faire appel à votre âme d’enquêteur car chaque lieu représenté sera à deviner pour les peindre sur place avec les bonnes couleurs. De nombreux lots sont à gagner.

Gratuit

Durant les horaires d’ouverture, tote-bag en prêt, à venir chercher et à retourner au musée.

Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549663697 »}]

Le musée Henri Barré propose une exposition temporaire sur les Paysages en Thouarsais, au travers du regard de l’artiste Fernand Serreau. Un rallye aquarelle est organisé dans ce cadre. rallye aquarelle

Ville de Thouars