Musée Henri Barré ARCHIPEL Exposition Ptôse, Simon Faydieu Musée Henri Barré Thouars

Thouars

Musée Henri Barré ARCHIPEL Exposition Ptôse, Simon Faydieu

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-06

L’exposition Ptôse de l’artiste Simon Feydieu investit la cour du musée en y installant une structure à la fois familière et déroutante. En partenariat avec La Chapelle Jeanne d’Arc, Centre d’Art contemporain d’intérêt national dans le cadre du parcours Archipel

L’exposition Ptôse de l’artiste Simon Feydieu investit la cour du musée en y installant une structure à la fois familière et déroutante. Entre tension et déséquilibre, l’ensemble semble suspendu dans un équilibre incertain, comme si la solidité de l’édifice pouvait, à tout moment, se reconfigurer sous vos yeux

En partenariat avec La Chapelle Jeanne d’Arc, Centre d’Art contemporain d’intérêt national dans le cadre du parcours Archipel .

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 36 97 musee.accueil@thouars.fr

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English : Musée Henri Barré ARCHIPEL Exposition Ptôse, Simon Faydieu

The Ptôse exhibition by artist Simon Feydieu takes over the museum courtyard, installing a structure that is both familiar and disconcerting. In partnership with La Chapelle Jeanne d’Arc, Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National, as part of the Archipel tour

L’événement Musée Henri Barré ARCHIPEL Exposition Ptôse, Simon Faydieu Thouars a été mis à jour le 2026-05-13 par Maison du Thouarsais