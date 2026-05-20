Soirée théâtre au MZ Place du 4 Août Thouars

Thouars

Soirée théâtre au MZ

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:45:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

La troupe de théâtre des maillots de Bien présente son nouveau spectacle inspiré des univers de Fabcaro et Léonore Confino Camille(S) au MZ. Profitez de l’occasion pour venir découvrir ce lieu convivial !

La troupe de théâtre des maillots de Bien présente son nouveau spectacle inspiré des univers de Fabcaro et Léonore Confino Camille(S) au MZ. Des couples se débattent avec leurs vulnérabilités, leurs instincts, leurs idéaux. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate la guerre malgré les efforts surhumains de chacun pour coexister avec l’autre. Profitez de l’occasion pour venir découvrir ce lieu convivial ! .

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine toctoctoc.asso@gmail.com

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English :

The maillots de Bien theater troupe presents its new show, Camille(S), inspired by the work of Fabcaro and Léonore Confino, at MZ. Take the opportunity to discover this friendly venue!

L’événement Soirée théâtre au MZ Thouars a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais