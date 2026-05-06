Musée Henri Barré ARCHIPEL Exposition Confluence#2 Musée Henri Barré Thouars

Thouars

Musée Henri Barré ARCHIPEL Exposition Confluence#2

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-06

Avec La Chapelle Jeanne d’Arc, Centre d’Art contemporain d’intérêt national et l’Artothèque de Châtellerault L’exposition propose une rencontre inédite entre le patrimoine et la création contemporaine.

Avec La Chapelle Jeanne d’Arc, Centre d’Art contemporain d’intérêt national et l’Artothèque de Châtellerault L’exposition propose une rencontre inédite entre le patrimoine et la création contemporaine. Sculptures, photographies et estampes issues de l’Artothèque de Châtellerault viennent s’établir au musée Henri Barré, s’immisçant dans les salles, les vitrines et sur les murs. Ces interventions artistiques transforment l’espace muséal en un terrain de dialogue où les époques se croisent et se répondent. Au fil du parcours, les visiteurs sont invités à poser un nouveau regard sur les collections permanentes. .

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 43 45 musee.accueil@thouars.fr

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English : Musée Henri Barré ARCHIPEL Exposition Confluence#2

With La Chapelle Jeanne d’Arc, Centre d’Art contemporain d’intérêt national and l’Artothèque de Châtellerault The exhibition offers a unique encounter between heritage and contemporary creation.

L’événement Musée Henri Barré ARCHIPEL Exposition Confluence#2 Thouars a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Thouarsais