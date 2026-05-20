Thouars

Fête des possibles

5 Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Portée par le groupe Colibris Thouars, en partenariat avec la Ville de Thouars et la Communauté de Communes du Thouarsais, cette journée mettra en lumière de nombreuses initiatives locales en faveur d’un monde plus durable, solidaire et responsable.

Portée par le groupe Colibris Thouars, en partenariat avec la Ville de Thouars et la Communauté de Communes du Thouarsais, cette journée mettra en lumière de nombreuses initiatives locales en faveur d’un monde plus durable, solidaire et responsable. Tout au long de la journée, associations, entreprises et acteurs du territoire proposeront des ateliers, conférences, balades, jeux, stands d’information et animations pour petits et grands. Six grands pôles rythmeront l’événement se nourrir, habiter, se déplacer, nature et biodiversité, réemployer/réparer/mutualiser et s’engager, ainsi que d’autres thématiques autour de la transition écologique. Plusieurs temps forts sont également prévus ateliers cuisine, balades nature, conférences, table ronde, ramassage de déchets, espace jeux, animations pour les familles, fanfare et restauration sur place. .

5 Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 11 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des possibles

Organized by the Colibris Thouars group, in partnership with the town of Thouars and the Communauté de Communes du Thouarsais, this day will highlight a number of local initiatives in favor of a more sustainable, united and responsible world.

L’événement Fête des possibles Thouars a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais