Atelier ARCHIPAT 6/12 ans par la fenêtre Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans par la fenêtre

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

2026-06-03

Imagine ce que tu pourrais voir depuis ton habitation, par la fenêtre, en dessinant l’environnement proche (jardin, forêt, mer, montagne…)

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans par la fenêtre

Imagine what you could see from your home, through your window, by drawing your surroundings (garden, forest, sea, mountains…)

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans par la fenêtre

Stell dir vor, was du von deiner Wohnung aus durch das Fenster sehen könntest, indem du die nähere Umgebung zeichnest (Garten, Wald, Meer, Berge…)

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Immaginate cosa potreste vedere da casa vostra, attraverso la finestra, disegnando l’ambiente vicino (giardino, bosco, mare, montagne, ecc.)

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans par la fenêtre

Imagina lo que podrías ver desde tu casa, a través de tu ventana, dibujando el entorno cercano (jardín, bosque, mar, montaña, etc.)

Es necesario reservar.

